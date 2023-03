Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün axşam saatlarında Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafaya qarşı “Kalaşnikov” avtomatından istifadə edilərək terror aktı törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə deputat maşından düşən zaman baş verib.

Həmin zaman deputatın avtomobilinə də ziyan dəyib.

