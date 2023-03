Mətbuata cinsi ayri-seçkiliklə məşğul olmağa imkan verilmir - Elgün Səfərov​

"Mətbuata imkan verilmir ki, cinsi ayri-seçkiliklə məşğul olsun. Qanuna zidd deyilsə, heç kim şəxsi həyata müdaxilə edə bilməz".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu BMT-nin Qadınlara qarşı ayri-seçkiliyin ləğvi uzrə Komitəsinin üzvü Elgün Səfərov "İnsan alveri ilə mübarizədə medianın rolu: qadın və uşaq hüquqları" adlı təlimdə deyib. O bildirib ki, əks halda inzibati məsuliyyətə cəlb ediləcəkdir:



"Mediada ən çox qadınların üzərinə böyük məsuliyyət qoyulur. Onlar vəzifəyə təyin edildiyi halda iki qat iş tələb edilir. Media sahəsində əmək haqqı məsələsində də qadınlara münasibət heç də ürəkaçan deyil", - deyə o vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.