Ankarada məktəblərin birində bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Haberglobal-a istinadən xəbər verir ki, məktəbdən uzaqlaşdırılan 17 yaşlı şagird zəlzələdən sonra Ankaraya oxumağa gələn 17 yaşlı Alperen Paltanı bıçaqla öldürüb, digər 5 şagird isə yaralanıb.

Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxs müəllim və valideynlər tərəfindən zərərsizləşdirilərək polisə təhvil verilib.

