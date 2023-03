Cənubi Azərbaycanın Həmədan şəhərində taksi sürücüləri etiraz aksiyası keçiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, işçi hərəkatı fəalları tərəfindən yayılan məlumata görə, sürücülər qanunla nəzərdə tutulmuş hüquqlarının təmin olunmadığını, siğorta xidmətlərindən istifadə edə bilmədiklərini və nəzərdə tutulmuş subsidiyaların verilmədiyinə etirazlarını bildiriblər.

