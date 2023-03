Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın influenser qızı Aynişan Quliyeva istirahət üçün Şri-Lankaya üz tutub.

Metbuat.az yazır ki, gənc sosial şəbəkə ulduzu tətildən çəkdiyi görüntüləri instaqramda paylaşıb.

Aynişan qeyd edib ki, Asiya ölkəsinə heyran olub və oradan yaşamaq istəyir. / Olay.az

