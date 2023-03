Avropanın ən çox qazanan futbolçuları bəlli oldu - SİYAHI

L'Equipe nəşri Avropanın ən yüksək maaş alan futbolçularının adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az həmin futbolçuları təqdim edir (siyahıda futbolçuların illik maaşları nəzərdə tutulub):

Tomas Müller - 19,1 milyon avro



Manuel Noyer - 19,1 milyon avro

Yan Oblak - 20 milyon avro

Jordi Alba - 20 milyon avro

Vinisius Junior - 20 milyon avro

Jadon Sancho - 20,4 milyon avro

Mohamed Salah - 20,4 milyon avro

David De Xea - 22 milyon avro

Erling Haaland - 22 milyon avro

David Alaba - 22,6 milyon avro



Serxio Busquets - 23 milyon avro

Kevin De Bruyne - 23,4 milyon avro

Sadio Mane İllik - 24 milyon avro

Robert Levandovski - 26 milyon avro

Eden Hazard - 27 milyon avro

Lionel Messi - 40,5 milyon avro

Neymar - 44,1 milyon avro

Kylian Mbappe - 72 milyon avro

