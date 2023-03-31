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Avropanın ən çox qazanan futbolçuları bəlli oldu - SİYAHI

Avropanın ən çox qazanan futbolçuları bəlli oldu -
23:24 31 Mart 2023
101 İdman
Metbuat.az
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L'Equipe nəşri Avropanın ən yüksək maaş alan futbolçularının adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az həmin futbolçuları təqdim edir (siyahıda futbolçuların illik maaşları nəzərdə tutulub):

Tomas Müller - 19,1 milyon avro

Manuel Noyer - 19,1 milyon avro

Yan Oblak - 20 milyon avro

Jordi Alba - 20 milyon avro

Vinisius Junior - 20 milyon avro

Jadon Sancho - 20,4 milyon avro

Mohamed Salah - 20,4 milyon avro

David De Xea - 22 milyon avro


Erling Haaland - 22 milyon avro


David Alaba - 22,6 milyon avro


Serxio Busquets - 23 milyon avro

Kevin De Bruyne - 23,4 milyon avro

Sadio Mane İllik - 24 milyon avro

Robert Levandovski - 26 milyon avro


Eden Hazard - 27 milyon avro

Lionel Messi - 40,5 milyon avro

Neymar - 44,1 milyon avro

Kylian Mbappe - 72 milyon avro


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