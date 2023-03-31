Avropanın ən çox qazanan futbolçuları bəlli oldu - SİYAHI

L'Equipe nəşri Avropanın ən yüksək maaş alan futbolçularının adlarını açıqlayıb.
Metbuat.az həmin futbolçuları təqdim edir (siyahıda futbolçuların illik maaşları nəzərdə tutulub):
Tomas Müller - 19,1 milyon avro
Manuel Noyer - 19,1 milyon avro
Yan Oblak - 20 milyon avro
Jordi Alba - 20 milyon avro
Vinisius Junior - 20 milyon avro
Jadon Sancho - 20,4 milyon avro
Mohamed Salah - 20,4 milyon avro
David De Xea - 22 milyon avro
Erling Haaland - 22 milyon avro
David Alaba - 22,6 milyon avro
Serxio Busquets - 23 milyon avro
Kevin De Bruyne - 23,4 milyon avro
Sadio Mane İllik - 24 milyon avro
Robert Levandovski - 26 milyon avro
Eden Hazard - 27 milyon avro
Lionel Messi - 40,5 milyon avro
Neymar - 44,1 milyon avro
Kylian Mbappe - 72 milyon avro