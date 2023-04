Azərbaycanlı iş adamı Türkiyədə öldürüldü - FOTO

Türkiyənin Ankara şəhərində azərbaycanlı iş adamı qətlə yetirilib.

Metbuat.az DHA-ya istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı azərbaycanlı Şamil Xalidlə türkiyəli şəriki Ahmet Dikbaş arasında münaqişə baş verib.

Belə ki, tütün məlumatları satan Şamilə mübahisə zamanı A. Dikbaş onun qasıq nahiyəsinə tapança ilə atəş açıb. Yaralanan Şamil qaçaraq meyvə-tərəvəz dükanında gizlənib. Lakin şəriki onu taparaq bu dəfə onun ürəyinə atəş açıb. Şamil hadisə xəstəxanaya yerləşdirilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Məlumata görə, Şamil Xalid evli olub, övladı var.

