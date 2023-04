"Qarabağ"ın qapıçısı İkardi ilə nə danışıb? - Özü AÇIQLADI

Martın 26-da baş tutan "Qarabağ" - "Qalatasaray" xeyriyyə matçından sonra Amin Ramazanov və Mauro İkardinin bir-birləri ilə danışması diqqət çəkib.

Metbuat.az futbolinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı qapıçı argentinalı ulduzla nə danışdıqları barədə açıqlama verib:

“İkardi ilə penalti barədə danışdıq. Nə danışdığımı ətraflı deyə bilməyəcəm, çünki qapıçılara aid məsələ idi”.

Qeyd edək ki, matç "Qalatasaray"ın 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Mauro İkardi 87-ci dəqiqədə penaltidən fərqlənib.

