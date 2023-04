Aynur Dadaşova ilk dəfə qızının üzünü göstərib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, xanım müğənni sosial media hesabında övladı ilə birgə fotosunu paylaşıb. Müğənninin qızının gözəlliyi ilə anasından geri qalmadığı diqqətdən yayınmır.

Aynur Dadaşovanın övladı üz cizgilərinə görə məşhur gənc xanım ifaçı Nahidə Babaşlıya çox bənzərliyi ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

