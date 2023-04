Tehranda hicab qaydasına qarşı çıxan gənc qızla yeniyetmə oğlanın rəqsi diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı “Azad İran” telegram kanalında video paylaşılıb. Görüntülər paytaxt Tehran metrosunda qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, İranda hicab qaydasına əməl etməyən qadınların cəzalandırılacağı açıqlanıb.

