Fazil Mustafanın qardaşı saxlanılanlardan danışdı: "Həmin şəxslər..."

"Vəziyyəti yaxşıdır. Reabilitasiya müddətinin gedişatından asılı olaraq 7-10 gün ərzində evə buraxıla bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Oxu.az-a martın 28-də yaşadığı evin qarşısında sui-qəsd cəhdinə məruz qalan Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafanın qardaşı İlqar Mustafayev deyib.

O bildirib ki, həkimlər qardaşının reabilitasiya prosesinin yaxşı getdiyini qeyd edirlər:

“Həkimlər müalicə və reabilitasiya prosesinin yaxşı getdiyini deyirlər. Hər şey yaxşı getsə, 10 gün ərzində evə buraxıla bilər. Düşmən gülləsi bizi ancaq yaralaya bilər, yolumuzdan döndərə bilməz”.

İlqar Mustafayev qardaşına qarşı sui-qəsdə cəhddə şübhəli bilinən dörd nəfərin saxlanmasına da münasibət bildirib:

“Bəli, məlumatlıyıq. Yəqin ki, həmin şəxslər hadisə yerinə gətiriləcəklər. Bu, istintaqın işidir, biz müdaxilə edə bilmərik”.

Qeyd edək ki, hadisə martın 28-i saat 21:51 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonu, Zabrat-1 qəsəbəsi, Babək küçəsi ev 2 “Z” ünvanında qeydə alınıb. Belə ki, Milli Məclisinin deputatı Mustafa Fazil Qəzənfər oğluna yaşadığı evin qarşısında “Kalaşnikov” avtomat silahından atəş açılaraq terror aktı törədilib. Nəticədə F.Mustafa bədənin sağ çiyin qurşağını və sağ budun aşağı üçdə birini dəlib keçən güllə yarası alıb. Ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib.

Xatırladaq ki, DİN-in mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Fazil Mustafaya qarşı cinayət hadisəsi ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluğun birgə keçirdiyi əməliyyat-axtarış, əməliyyat-istintaq tədbirləri çərçivəsində 4 nəfər müəyyən olunaraq saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.