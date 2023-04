Qohumu Cavid Qurbanovun saqqalından danışdı: "Göstərişlə olmur ki..."

Rəqəmsal və inkişaf nazirinin müavini Cavid Qurbanov Atletika Federasiyasının prezidenti seçilməsi və xarici görünüşünə dəyişiklik etməsi müzakirələr doğurub.

Metbuat.az Pravda.az-a istinadla xəbər verir ki, bu müzakirələrlə bağlı C.Qurbanovun qohumu, Milli Məclisin deputatı Aqil Məmmədov danışııb.

O bildirib: "Cavid müəllim uzun illər Voleybol Federasiyasının prezidenti olub. Hazırda da, səhv etmirəmsə, həmin federasiyanın prezidentidir. Cavid Qurbanov xeyli vaxtdır bu sahədədir. Daim idmanla bağlı adam olub. Bu sahədən anlayışı var ki, ona etimad göstəriblər. Anlayışı olmasaydı, etimad göstərərdilər?!".

Deputat Cavid Qurbanovun xarici görünüşünə dəyişiklik etməsinə belə münasibət bildirib: "Hamıya maraqlıdır. Ola bilər, indi belə istəyib. Bu, insanların şəxsi istəyi ilə əlaqədar bir məsələdir. Göstərişlə olmur ki. İmicdə dəyişiklik etmək də yaxşıdır. Buna niyə başqa məna yükləyirlər. İnsandır, əvvəl saqqalsız idi, bəlkə, indi saqqal saxlamağı xoşlayır..."

