Aleksander Çeferin yenidən UEFA prezidenti seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 56 yaşlı sloveniyalı funksioner bu posta yeganə namizəd olub.

O, Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda keçirilən 47-ci UEFA Konqresində 4 illik müddətə yenidən seçilib.

Qeyd edək ki, Aleksander Çeferin 2016-cı ildən Avropa futbol qurumunun rəhbəridir.

