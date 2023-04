Musiqiçinin ailəsinin öldüyü qəzanı törədən sürücünün görüntüsü - FOTO

3 gün əvvəl Bakı-Salyan yolunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi bütün ölkəni sarsıdan növbəti faciəvi hadisə baş verib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, qəza məlumata görə, "Hyundai Accent" markalı 99-TN-320 dövlət nömrə nişanlı avtomobil xarab olaraq yolun kənarında dayanıb. Eyni istiqamətdə hərəkətdə olan "KamAZ" markalı 42-BM-084 dövlət nömrə nişanlı avtomobil ona çırpılıb. Hadisə nəticəsində "Hyundai Accent" avtomobilində olan üç nəfər qadın sərnişin və bir azyaşlı oğlan uşağı dünyasın dəyişib. 5 nəfərin olduğu "Hyundai Accent"dən tək sürücünün sağ çıxdığı bildirilir.

Sosial şəbəkələrdə "KamAZ"ın sürücüsünün sükan arxasında çəkilən kadrları yayılıb.

Həmin şəxsin görüntülərini təqdim edirik:

Qeyd edək ki, həlak olanlardan iki nəfər tanınmış sintezator ifaçısı Bayram Bağırsoyun anası və 3 yaşlı oğludur. Bayram Bağırsoy bir çox məşhurlarla birgə çalışması ilə tanınır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.