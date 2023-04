Həftənin MÜHÜM HADİSƏLƏRİ: Finlandiya NATO-ya, Zelenski Polşaya, Tramp isə hakimin yanına getdi

Yola saldığımız həftə dünyada bir sıra siyasi, iqtisadi hadisələrlə yadda qaldı.



Metbuat.az 3-8 aprel tarixlərində baş vermiş mühüm hadisələrin xronologiyasını təqdim edir:

1) Finlandiya rəsmi olaraq NATO-nun 31-ci üzvü oldu .

2) ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp 34 maddə üzrə birinci dərəcəli biznes məlumatlarını saxtalaşdırmaqda ittiham olunur. Onu 136 ilə qədər həbs gözləyir .



3) Geosiyasi gərginlik qlobal iqtisadiyyata qarşıdakı beş il ərzində ÜDM-in 1%-i , uzunmüddətli perspektivdə isə ÜDM-in 2%-i bahasına başa gələ bilər.

4)Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ukraynada əməliyyatlar başlayandan bəri ilk dəfə Polşaya xarici səfərə getdi.

5) Mövlud Çavuşoğlu ilə Sergey Lavrov Ankarada görüşdü.

6)Uzun müddətdən sonra İran və Səudiyyə Ərəbistanı münasibətləri bərpa etməyə başladı.

7) OPEK ölkələri Rusiya ilə birlikdə neft hasilatını azaltmaq qərarına gəldilər.



8)"Çelsi" baş məşqçi Qrem Potteri istefaya göndərdiyini açıqladı.

9) Türkiyə ilk yerli avtomobili olan "TOGG"u təqdim edib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

