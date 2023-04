Fazil Mustafanın terrora məruz qaldığı avtomobilinin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial mediada paylaşılıb. Yayılmış videoda güllənin avtomobilin qapısından salona daxil olduğu, oturacağın və digər hissələrin zədələndiyi aşkar görünür.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

