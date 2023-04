Türkiyədə “Beşiktaş” və İspaniyanın “Atletiko” (Madrid) komandaları arasında xeyriyyə oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:0.

"Beşiktaş"ın qələbə qollarını 25-ci dəqiqədə Jedson Fernandeş və 88-ci dəqiqədə Kevin Nkudu vurub.

Qeyd edək ki, oyundan əldə olunacaq gəlir zəlzələdən əziyyət çəkənlərə göndəriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.