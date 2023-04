Bloger Aysel Şükür son paylaşımı ilə yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, İnstaqram hesabında yayda çəkdirdiyi şəkilləri izləyiciləri ilə bölüşüb. O, görüntülərə "yay gəlsin" şərhini yazıb.

Blogerin fotoları maraqla qarılanıb. Paylaşımı bəyənənlər ilə yanaşı, tənqid edənlər də az olmayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

