“Balalarım fitrə paltarları ilə böyüyüblər” - Əsir əsgərin anası: VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, bir neçə gün əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhədboyu ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan ordusunun iki hərbçisi - 2004-cü il təvəllüdlü Bəbirov Aqşin Qabil oğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov Hüseyn Əhliman oğlu Ermənistan tərəfindən əsir götürülüb. Əsir götürülən hərbçilərimizə qarşı işgəncə verilməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Əgər bir vətəndaş kimi bu görüntüləri izləmək bizə ağır gəlirsə, bir ananın hisslərini təsüvvür etmək heç də çətin olmaz.

Metbuat.az xəbər verir ki, Müsavatın əməkdaşları ermənilərə əsir düşən əsgər Hüseyn Axundovun evinə gedib, anası ilə söhbət ediblər.



