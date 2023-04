Millət vəkili Fazil Mustafanın terror hücumuna məruz qalmasını əks etdirən video yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntüləri jurnalist Eynulla Fətullayev paylaşıb.



Məlumata görə, görüntülər deputatın evinin yaxınlığında quraşdırılan müşahidə kameralarından biri tərəfindən qeydə alınıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

