Ermənistanda bayrağımızı yandıran bu şəxs imiş - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistanın paytaxtı İrəvanda keçirilən ağır atletika üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimində Azərbaycanın dövlət bayrağı yandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barbarlığı edən isə dizayner kimi tanınan Aram Nikolyan olub.

Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində keçirilən Ağır Atletika üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimi zamanı Azərbaycan bayrağını yandıran erməni vandalı Aram Nikolyan polisə aparılıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanda zərbaycanın dövlət bayrağının yandırılmasını pisləyib.

