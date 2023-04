Rəqqasə Renkanın (Rəna Ağamuradova) başına iş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "MTV maqazin"ə danışan rəqqasə qeyd edib ki, xaricə səyəhət edən zaman 3000 dolları (təxminən 5 100 AZN) oğurlanıb:

"Bir dəfə mənim təyyarədə 3000 dollarımı (təxminən 5 100 AZN) oğurlayıblar. Həmin vaxt yatmışdım. Mərakeşə gedirdim.

