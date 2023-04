Ukrayna Varşava danışıqlarına yeni təkliflə gedir

Ukrayna Polşa üzərindən ərzaq və taxıl tranzitinin yenidən bərpa etməyə çalışacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəsmi Kiyev bu qərara Polşa və Macarıstanın bəzi ölkələrə taxıl idxalında qadağalar elan etməsindən sonra Varşavada keçiriləcək danışıqlarda "ilk addım" olaraq gəlib. Xatırladaq ki, Ukrayna ötən ilin iyul ayında Türkiyə, Rusiya və BMT arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən kənd təsərrüfatı mallarının, xüsusilə də taxılın böyük hissəsini Qara dəniz limanları vasitəsilə ixrac edir. Ukrayna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə, hazırda Ukraynanın Polşa sərhədindən keçirərək ixrac etdiyi məhsulun ümumi çəkisi (ərzaq mallarının) təxminən 10%-ni təşkil edir.

