Zaur Baxşəliyevin “Bizimləsən” verilişinin formatı növbəti dəfə dəyişilib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı proqramın eksperti, Əməkdar artist Mehriban Xanlarova məlumat yayıb.

O bildirib ki, son vaxtlar evlilik mövzusunun yer aldığı verilişdə artıq istedadlı insanlar kəşf ediləcək.

