Türkiyədə qətlə yetirilən qanuni oğru Rövşən Lənkəranskinin qardaşı Namiq Canıyevlə yeni görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, görüntülərdən aydın olur ki, Rövşən Lənkəranski qardaşı Namiq Canıyevlə birlikdə toy məclisində iştirak edir.

Mərasimə Xalq artisti Ağadadaş Ağayev də qatılıb. Sənətçinin ifa etdiyi mahnıya Rövşən Lənkəranskinin dostlarının əhatəsində rəqs etməsi əks olunub.

Məclisdə qardaşların şəninə tost da deyilib.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.