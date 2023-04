Əməkdar artist Elza Seyidcahan üçüncü dəfə nənə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin oğlu Ələkbərin övladı dünyaya gəlib.

Sənətçi oğul nəvəsinə Davud adı qoyduqlarını bildirib.

Qeyd edək ki, Ələkbərin Akif adlı bir oğlu, Seyidcahanın qızı Gülşənin isə bir qızı var.

