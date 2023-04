Tikinti şirkətləri mənzil alan şəxsləri belə aldadır - VİDEO

Bina tikintisi həyata keçirən şirkətlərin əksəriyyəti satış zamanı müqavilədə mənzilin sahəsini şişirdilmiş formada göstərirlər.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, vətəndaş sonradan mənzilə dövlət çıxarışı alarkən rəqəmlər arasında ciddi fərq yaranır.

Bu yolla tikinti şirkətləri mənzil alan şəxsləri aldadaraq onlardan artıq pul alır.

Belə ki, MTK-nın vətəndaşla bağladığı müqavilədə mənzilin sahəsi 87, dövlət çıxarışında isə bundan təxminən 12 kvadratmetr az, yəni 75,2 kvadratmetr göstərilib.

Əmlak məsələləri üzrə ekspert Elnur Fərzəliyev bildirib ki, son dövrlər mənzillərin alqı-satqısı zamanı belə hallar artıb.

Onun sözlərinə görə, yeni binalarda satış həyata keçirilən zaman mənzillərin sahəsi hesablanarkən qanunvericiliyin tələbləri kobud şəkildə pozulur. Belə olan halda ev alan şəxsə külli miqdarda ziyan dəyir.

Əslində, şəhərsalma və tikinti məcəlləsinə görə, mənzillərin ümumi sahəsi bayır və ara divarlarının, habelə məhəccərlərin yerləşdiyi sahələr nəzərə alınmadan hesablanmalıdır.

Hüquqşünas Polad Mehdiyev bildirib ki, əgər mənzilin sahəsi həqiqətəndə maliyyə arayışında göstəriləndən azdırsa, mənzil alan şəxs MTK-ya qarşı iddia qaldıraraq ödədiyi artıq vəsaiti geri ala bilər. Bununla bağlı qərar məhkəmənin təyin etdiyi ekspertiza rəyindən sonra verilir.

Hüquqşünas əlavə edib ki, bu problemlə bağlı son vaxtlar məhkəməyə müraciətlər xeyli çoxalıb.

