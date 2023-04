İtaliyanın “İnter” klubunun vitse-prezidenti, argentinalı sabiq futbolçu Xavyer Zanetti Azərbaycana gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda o, öz instagram hesabında paylaşım edib.

Zanetti Azərbaycanda fəaliyyət göstərən “İnter” akademiyasının üzvləri ilə görüşmək üçün ölkəmizə səfər edəcəyini bildirib.

Qeyd edək ki, Xavyer 1995-2014-cü illərdə “İnter”də futbolçu kimi çıxış edib.

