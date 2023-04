Rəsmi Bakının əli yenə gücləndi: Xankəndiyə addım-addım yaxınlaşırıq

Xəbər verdiyimiz kimi, Dövlət Gömrük Komitəsi Laçın yolundakı sərhəd-keçid məntəqəsində fəaliyyətə başladı.

Politoloq Turan Rzayev deyir ki, bu, bir müddətdir nəzarət-buraxılış məntəqəsinin ləğv ediləcəyi və ya Rusiya sülhməramlılarının nəzarətinə keçəcəyi iddialarının əsassız olduğunu sübut etdi. Analitik hesab edir ki, nəzarət-buraxılış məntəqəsinin və pasport yoxlanışı köşkünün quraşdırılması rəsmi Bakının əlini gücləndirəcək:

"Birincisi, hazırda Qarabağda yaşayan ermənilər ya qondarma qurumun, ya da Ermənistan pasportu daşıyır. Ermənistan pasportu daşıyan şəxslər digər xarici ölkə vətəndaşları kimi müvafiq prosedur qaydalarından keçsə də, qondarma qurumun pasportunu daşıyan şəxslərdən ölkəyə buraxılmaları üçün mütləq şəkildə Azərbaycan Respublikasının pasportu tələb ediləcək. İkincisi, ermənilər uzun müddətdir iddia edirlər ki, guya Qarabağda 120 min erməni yaşayır. Erməni pasportu daşıyan şəxslər birmənalı şəkildə Ermənistan vətəndaşlarıdır. Pasport yoxlanışı köşkünün quraşdırılması həm də bu məsələdə dəqiq say əldə etməyimizə səbəb olacaq. Üçüncüsü, Azərbaycan humanitar yüklərin Qarabağa daşınmasına hələlik heç bir maneə yaratmır. Lakin bu proses əbədi belə davam edə bilməz. Ermənistandan gələn yüklərə mütləq rüsum qoyulmalıdır".

Politoloq onu da qeyd etdi ki, nəzarət-buraxılış məntəqəsinin və pasport yoxlanışı köşkünün quraşdırılması növbəti mərhələdə Laçın dəhlizinin statusunun ləğv edilməsinə gətirib çıxacaq.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.