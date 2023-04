Bakı-Sumqayıt yolunda üzü Masazır istiqamətində eyni anda iki yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Qəzaların görüntüləri Metbuat.az-ın qaynar xəttinə daxil olub.

Belə ki, öncə "Mercedes Vito" ilə "Mitsubishi" markalı avtomobillər toqquşub. Yaranan tıxac səbəbindən həmin zamanda daha iki avtomobil - "Hyundai Accent" və "Opel" markalı maşınlar toqquşub.

Qəzalarada ölən və yaralanan olmayıb. Nəqliyyat vasitələrinə yüngül ziyan dəyib.

