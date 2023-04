Daha öncə Avropanın bir neçə klublarının Musa Qurbanlı ilə maraqlandığı ilə bağlı məlumat yayılmışdı.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Ağdam təmsilçisinin hücumçusu gələcək karyerası barədə açıqlama verib. Azərbaycan millisinin 21 yaşlı futbolçusu hələ ki, karyerasını xaricdə davam etdirmək istəmir:

"Hələ ki, Avropada oynamaq fikrim yoxdur. Bu məlumatı mətbuatdan öyrənmişəm".

Qeyd edək ki, daha öncə Türkiyədən "Beşiktaş", İtaliyadan "Torino" klublarının Musa ilə maraqlandığı bildirilirdi.

