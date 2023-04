Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Tərtərdə üç nəfər avtomobillə hərəkətdə olarkən minaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar 1982-ci il təvəllüdlü Nadir Yusifov , 1981-ci il təvəllüdlü Səxavət Gözəlov və 1996-cı il təvəllüdlü Fərid Sədiyevdir.

Adıçəkilən şəxslər "RPS Energy Ltd." şirkətinin əməkdaşlarıdır.

Qeyd edək ki, Tərtərdə mina partlayışı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.