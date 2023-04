Xalq artisti Aftandil İsrafilovun ölüm səbəbi AÇIQLANDI

Xəbər verdiyimiz kimi, Xalq artisti 82 yaşlı Aftandil İrafilov vəfat edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, qarmon ustadının qardaşı qızı Nəzrin xanım Bizim.Media-ya açıqlamasında bildirib ki, sənətkar bu gün səhər saatlarında dünyasını dəyişib:

“Aftandil müəllim səhər saat 10:00 radələrində müalicə aldığı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Hərbi Tibb Hospitalında vəfat etdi. Əmimin ürəyi dayanıb, problem onun böyrəklərində idi. Çünki Aftandil müəllim uzun zaman idi ki, böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkirdi. Ailəmiz üçün çox böyük itkidir. Allah rəhmət eləsin”.

Qeyd edək ki, A.İsrafilov ötən ilin noyabrında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hospitalına yerləşdirilmişdi. Daha sonra evə buraxılan Xalq artisti dekabrda yenidən vəziyyəti ağırlaşdığına görə eyni hospitala müalicəyə aparılmışdı. A.İsrafilov uzun müddət orada müalicə aldıqdan sonra yenidən evə buraxılmışdı. Mart ayının 26-da isə Xalq artisti A.İsrafilovun səhhəti yenidən pisləşdiyi üçün o, təkrar sözügedən tibb mərkəzinə yerləşdirilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.