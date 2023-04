İlham Əliyev: "Türkiyə və Azərbaycan dost, qardaş ölkələrdir"

"Türkiyə və Azərbaycan dost, qardaş ölkələrdir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İstanbulda keçirilən “TEKNOFEST” aerokosmik və texnologiya festivalında çıxışı zamanı deyib.

"Qardaş ölkədə yenidən olmağımdan çox məmnunam. Sizə Azərbaycan xalqının səmimi salamlarını gətirmişəm. Bir il öncə “TEKNOFEST” Bakıda keçirilmişdir və əziz qardaşımla bərabər biz “TEKNOFEST”də iştirak etmişdik. Bu gün mən buradayam. Bu bir daha onu göstərir ki, Türkiyə və Azərbaycan hər zaman bir yerdədirlər. Türkiyə və Azərbaycan dost, qardaş ölkələrdir", - deyə Azərbaycan Prezidenti bildirib.

