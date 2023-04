Bakı Şəhər Halqası 29 aprel saat 22:00-dək Neftçilər prospektinin Azneft dairəsindən Dəniz vağzalına qədər olan hissəsini sürücülərin rahatlığı üçün açacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Halqasından məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, bir istiqamətdə, dayanma və durma olmayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.