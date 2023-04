Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva Bakıda keçirilən “Formula-1” Azərbaycan Qran-prisinin axşam şousundan “Instagram” profilində görüntülər paylaşıb.

Şouda dronların iştirakı ilə Heydər Əliyev Mərkəzinin, Qız qalasının, Azərbaycan xəritəsinin, Xarı Bülbülün görüntüləri əks olunub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

