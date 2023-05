Türkiyə Superliqasında İstanbul derbisi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 32-ci turda "Beşiktaş" evdə "Qalatasaray"ı qəbul edib. Meydan sahibləri hesabda 0:1 geridə olsa da, yekunda 3:1 hesablı qələbə qazanıb.

Qeyd edək ki, "Qalatasaray" turnir cədvəlində 70 xalla (30 oyun) 1-ci, "Beşiktaş" 65 xalla (31 oyun) 3-cüdür. "Fənərbaxça" isə 67 xalla (30 oyun) 2-cidir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.