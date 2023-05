Anar Aygünü təhqir etdi - "Qoca transa oxşayır" / FOTOLAR

Stilist Anar Ağakişiyev Xalq artisti Aygün Kazımovanın xarici görünüşünü təhqir edib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, o, instaqram səhifələrinin birində müğənninin videosuna şərh yazıb: “Qoca transa oxşayır! 53 yaşında azərbaycanlı xanım belə görünməməlidir! Hər şeyin ədabı-üsulu var. Həyatda ən çəkindiyim şey - Yaşlananda Allah ağlımı almasın”.

Stilistin fikirlərinə dəstək olanlar da olub, onun özünü tənqid edənlər də. Sosial şəbəkə istifadəçiləri Ağakişiyevi tənqidlə təhqiri qarışdırmamağa çağırıb. Onlar, həmçinin stilistin bir zamanlar A. Kazımova ilə çalışdığını, eləcə də hazırda türkiyəli müğənni Bülent Ersoyla əməkdaşlıq etdiyini xatırladıblar.

