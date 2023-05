Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərləri bu gün Vaşinqtonda görüşəcək

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov bu gün Vaşinqtonda Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanla görüşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmi internet səhifəsində dərc edilib.

Məlumatda qeyd olunub ki, ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken əvvəlcə Ermənistan XİN rəhbəri ilə, daha sonra isə Ceyhun Bayramovla görüşəcək.

Daha sonra Blinkenin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərləri arasında görüş Bakı vaxtı ilə təqribən 20:45-də nəzərdə tutulub.

