Məşhur sənətçi illər sonrakı paylaşımı ilə diqqət çəkdi - FOTOLAR

İfaları ilə 90-cı illərə damğasını vuran türkiyəli müğənni Pınar Aylin paylaşımları ilə gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, uzun müddətdir səhnədən uzaq olan sənətçi, sosial şəbəkələrdəki paylaşımları ilə diqqət çəkir. Bildirilir ki, 90-c illərdə qısa müddətdə karyerasının zirvəsinə yüksələn məşhur müğənni uzun müddətdir ki, musiqi ilə məşğul olmur.

Sosial media istifadəçiləri demək olar ki, heç dəyişməyən məşhur müğənninin sosial mediadadakı fotolarına “Gözəlliyiniz valehedicidir”, “Bu, illərə meydan oxumaqdır”, “Çox gözəlsiniz” kimi şərhlər yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.