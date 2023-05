Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tvitterdə profil fotosunu dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan “TEKNOFEST”də çəkdiyi fotonu profil fotosu edib. Məlumata görə, foto milli döyüş təyyarəsinin 'KAAN' adlandırılmasının elan edildiyi “Gələcəyin Əsri Proqramın”da çəkilib. Ərdoğanın fotosunu minlərlə izləyici bəyənib.



