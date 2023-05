Rusiyalı məşhur modelyer, 59 yaşlı Valentin Yudaşkin vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Birinci Kanal” məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, aprelin 30-da modelyer Vyaçeslav Zaitsev də dünyasını dəyişib

