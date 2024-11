Bu sərvət paylanılsa yer üzündə kasıb insan qalmayacaq

NASA nəhəng “16 Psyche” asteroidin hərtərəfli təhqiqatına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəhəng asteroidin dəyəri 10 kvintillyon dollardır. Nəhəng qaya parçasının tərkibindəki platin, palladium və digər qiymətli metallar var. Asteroiddə yer üzərində hər kəsi milyarder edə biləcək sərvət var. Lakin NASA-nın missiyasının məqsədi kainatın əmələ gəlməsi ilə bağlı göy cisminin mühüm sirlərini açmaqdır.

Qeyd edək ki, “16 Psyche” asteroidinin diametr 220 kilometrdir. Qaya 30-60 faizi metal olması ilə seçilir. Bildirilir ki, asteroiddəki sərvət Yerə gətirilərsə, bu adambaşına təxminən 1,2 milyard dollar sərvət deməkdir. Lakin ekspertlər bildirirlər ki, bu qədər böyük sərvətin dövriyyəyə buraxılması dünya iqtisadiyyatını sarsıda bilər.

