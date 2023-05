Məşqdə ölən 7 yaşlı Fəridin görüntüsü yayıldı - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Sumqayıtda Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yerləşən 19 nömrəli məktəbin idman zalında 7 yaşlı Fərid Bakarov idman məşqçisi Mehman Xəlilov tərəfindən kobud davranış nəticəsində ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşqçi M. Xəlilov hadisədən sonra saxlanılıb və barəsində istintaq müddəti üçün 4 ay müddətinə həbs-qətimkan tədbiri seçib. Hazırda onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü (Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma - ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda) maddəsi ilə açılmış işin istintaqı davam etdirilir.

Həmçinin oxuyun: Məşqdə aldığı xəsarətdən vəfat edən azyaşlının ölüm SƏBƏBİ AÇIQLANDI

Vəfat edən Fərid Bakarovun fotosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.