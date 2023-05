Abşeronda ana 4 uşağı ilə birgə itkin düşüb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, rayonun Saray qəsəbə sakini S.Fərəcova övladları 7 yaşlı Vaqif, 10 yaşlı Mahmud, 5 yaşlı Nihad və 5 yaşlı Nurayla birlikdə yaşadığı evdən çıxıb gedib və bir daha geri qayıtmayıblar.

Hadisə ilə bağlı Abşeron polisinə məlumat daxil olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.