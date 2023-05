AÇG və Şahdəniz üzrə gəlirləri açıqlandı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) bu ilin ilk 4 ayı ərzində Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlərini açıqlayıb.

ARDNF-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, AÇG yatağından - bu ilin əvvəlindən mayın 1-i tarixinə 2 468 mln. ABŞ dolları, Şahdəniz yatağından (qaz və kondensat) isə ilin əvvəlindən 1 may tarixinə 935,754 mln. ABŞ dolları gəlir əldə edilib.

O cümlədən, Şahdəniz yatağı üzrə kondensatın satışından əldə olunan gəlirlər hesabat dövründə 197,763 mln. ABŞ dollar təşkil edib.

