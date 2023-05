Kılıçdaroğlu 4 saniyəlik video yayımladı: Tərif gözləyirdi, tənqid etdilər - VİDEO

“Millət İttifaqı”nın prezidentliyə namizədi Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kamal Kılıçdaroğlunun yeni videosu gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kılıçdaroğlunun bir sıra üsullardan istifadə edərək, nüfuzunu artırmaq cəhdləri uğursuz alınır. Kılıçdaroğlu bu dəfə 4 saniyəlik video yayımlayıb. Lakin sosial media istifadəçiləri müxalifət liderini tənqid edən rəylər yazıb. Sosial media istifadəçiləri bildirib ki, Kılıçdaroğlu Qərblə eyni cəbhədə dayanaraq Türkiyənin maraqlarına uyğun olmayan siyasət həyata keçirir.

Sosial media istifadəçiləri “Buğun dünden daha fakirsem tek sebebi chp zihniyeti çünkü 80 senedir bir çivi bile çakmamışlar bu ülkeye,hatta çakana bile engel olmuşlar”, “Yaa bir gitde kurtulalım senden KeMAL”, “Türk milletini bu zırvalara inanacak kadar salak olduğunu zannetmesi işin en kötü kısmı...”, “Bugun dunden daha pkk yandasiysak sebebi kilictarogludur”, “Bugün sizin zamanınız daha iyiyiz tek sebebi Erdoğan” digər bu kimi rəylər yazıblar.

