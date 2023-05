Azərbaycanda tanınmış axund istefa verdi - FOTO

Xırdalanın axundu işdən çıxarılıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Xırdalan cümə məscidinin axundu Azər Sani bu gün sonuncu cümə namazını qılıb.

O, namazdan sonra elan edib ki, bu gündıən sonra Xırdalan məscidində axund kimi namaz qılmayacaq.

Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi tanınmış axund Azər Saninin işdən çıxarılmasını təsdiqləyib. Bildirilib ki, Abşeron rayonu, Xırdalan şəhər məscidinin imamı Qafarov Azər Vaqif oğlu öz ərizəsi ilə imam vəzifəsindən azad olunub.

Qeyd edək ki, Azər Sani Xırdalan və ətraf ərazilərdə tanınmış din xadimidir.

