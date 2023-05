Rusiyalı hakerlər Fransa Senatının saytına hücum ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" məlumat yayıb.

“NoName” adlı qrup məsuliyyəti öz üzərinə götürərək, bunu “Fransa Ukrayna ilə silah da daxil edə biləcək yeni yardım paketi üzərində işlədiyi” üçün etdiyini bildirib.

Həmin qrup mart ayında Fransa Milli Assambleyasının aşağı palatasının internet saytını bir neçə saat ərzində ələ keçirdiklərini vurğulayıb.

