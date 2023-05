May ayının 8-i və 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yenidən kəskin pisləşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, havanın temperaturu əvvəlki günlərə nisbətən 5-6 dərəcə aşağı düşəcək.

Mayın 8-i və 9-da paytaxtda güclü külək əsəcək. Mayın 9-da gecə saatlarında havanın temperaturu hətta 11 dərəcəyədək enəcək.

Mayın 10-dan isə havanın temperaturu yenidən 3-4 dərəcə isinəcək. Külək kəsəcək.

